ميسي يفتقد رونالدو ويتواصل مع نيمار

كشف الأسطورة الأرجنتيني نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أنه يفتقد إلى وجود غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني مؤكدا أن ريال مدريد تأثر برحيل نجمه.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس"، تطرق ميسي إلى رحيل رونالدو عن ناديه السابق وقال: "كيف يمكن لأي فريق ألا يفتقد لاعبا مثل كريستيانو".

وأضاف ميسي أن الدوري الإسباني تأثر إجمالا برحيل النجم البرتغالي وأن "الليغا يفتقده لأن التنافسية كانت أكبر بوجوده".

وتحدث ميسي عن علاقته بزميله السابق في برشلونة نيمار داسيلفا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وقال إن "نيمار ظاهرة ولا نزال على تواصل عبر (غروب واتس آب) الذي يجمعني به مع لويس سواريز" المهاجم الأوروغواياني في برشلونة.

ودافع ميسي عن سواريز ضد الاتهامات التي تلقاها بأنه يتصنع الإصابة، وقال إن زميله في برشلونة يقدم تضحيات كبيرة وقد لعب مع آلام في ركبته لمدة طويلة، وأنه يحتاج بالفعل إلى عملية جراحية للتخلص نهائيا من تلك الآلام.

هذا ويستعد "البرغوث" الأرجنتيني لمواجهات محتملة ضد صديقيه، نيمار وسواريز، خلال بطولة كوبا أميركا المقرر انطلاقها في البرازيل في 14 من الشهر الجاري.