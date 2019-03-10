ميسي يصنع الفارق ويستمر في التألق

صنع ليونيل ميسي هدفا وسجل آخر ليعدل برشلونة تأخره ويتغلب على ضيفه رايو فايكانو المتعثر 3-1 يوم السبت ويظل مبتعدا بفارق سبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم.

انتزع رايو، الذي خسر آخر 12 مباراة خاضها أمام برشلونة، تقدما مفاجئا خلال الشوط الأول عندما تجاوز راؤول دي توماس، المعار من ريال مدريد، اثنين من المدافعين قبل أن يسدد في المرمى.

ودام التقدم غير المتوقع للفريق القادم من مدريد ربع ساعة فقط على استاد نو كامب وانتهى عندما سدد ميسي ركلة حرة نحو جيرار بيكي الذي بدا غير مراقب والذي أودع الكرة برأسه في الشباك.

ونال برشلونة ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد تعرض لويس سواريز للعرقلة ليسددها ميسي ويضع متصدر الترتيب في المقدمة وضمن مهاجم أوروغواي النقاط الثلاث بإنهاء سلس من مسافة قريبة في الدقيقة 82.

وأعاد الفوز، الذي جاء عقب انتصارين متتاليين لبرشلونة على الغريم ريال مدريد في كأس الملك والدوري، فارق السبع نقاط في الصدارة بين برشلونة وأتليتيكو مدريد أقرب مطارديه الذي فاز 1-صفر على أرضه أمام ليجانيس.

ويحتل رايو المركز 19 في جدول الترتيب مبتعدا بفارق نقطتين عن الهروب من منطقة الهبوط مع ازدياد الضغوط على المدرب ميشيل.