ميسي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى إيطاليا لمواجهة نادي إنتر ميلان الثلاثاء ضمن مباريات دوري المجموعات لدوري ابطال أوروبا بكرة القدم.

وضمت التشكيلة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب منذ نحو أسبوعين نتيجة الإصابة.

وقال النادي في تغريدة إن ميسي سيسافر إلى إيطاليا على الرغم من عدم حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في المباريات.​

وغاب ميسي عن آخر ثلاث مباريات للفريق الكتالوني، بسبب كسر في ذراعه اليمنى تعرض له في مباراة إشبيلية ضمن الدوري الإسباني في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتصدر برشلونة الإسباني المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروربا بتسع نقاط جمعها من الفوز على إنتر ميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي وتوتنهام الإنكليزي.