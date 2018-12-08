Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

ميسي أفغانستان أصبح نازحا

ميسي أفغانستان مرتضى أحمدي Photo: AFP

اضطرت أسرة طفل أفغاني اشتهر لفترة وجيزة على الإنترنت بعد نشر صورة له وهو يرتدي قميصا مصنوعا من كيس بلاستيكي بألوان قميص لاعبه المفضل ليونيل ميسي للفرار من منزلها بعد هجوم شنته حركة طالبان.

في نهاية 2016 حقق أحمدي حلمه بلقاء ميسي
في نهاية 2016 حقق أحمدي حلمه بلقاء ميسي

وتصدر اسم الطفل مرتضى أحمدي، الذي أصبح في السابعة من العمر الآن، عناوين الصحف في العالم قبل عامين عندما صنع له أخوه قميصا من كيس بلاستيكي أزرق وأبيض ويحمل اسم ميسي ورقمه عشرة.

وجعلت هذه الشهرة المفاجئة أحمدي يلتقي بنجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير لكنها سببت أيضا المشاكل لأسرته التي تنتمي لأقلية الهزارة وتعيش في منطقة جاغوري بإقليم غزنة في وسط أفغانستان.

الشهرة تلاحق أحمدي في أفغانستان
الشهرة تلاحق أحمدي في أفغانستان

وقالت والدته شفيقة أحمدي في منزل بالعاصمة كابول تمكث فيه الأسرة "أصبح مرتضى مشهورا في جميع أنحاء العالم ولا نستطيع السير بحرية والذهاب إلى أي مكان، ولم يتمكن مرتضى وباقي أطفالي من ارتياد المدرسة".

وأضافت "خلال الليل كان رجال مثيرون للريبة يسيرون قرب منزلنا وعندما هاجمت طالبان قريتنا قررنا المغادرة".

وشهدت غزنة، التي تقع جنوبي العاصمة كابول ويستغرق الوصول إليها نحو ساعتين بالسيارة، قتالا عنيفا هذا العام.

ميسي أفغانستان يلعب بالكرة خارج منزله في كابول
ميسي أفغانستان يلعب بالكرة خارج منزله في كابول

واجتاح مقاتلو طالبان مدينة غزنة لبعض الوقت في آب/ أغسطس ووقع قتال عنيف في جاغوري ما أجبر الآلاف على الفرار.

وقال مرتضى "الوضع الأمني ليس جيدا وأخشى الخروج، أريد أن أصبح لاعب كرة قدم مثل ميسي وأن أتمكن من الذهاب للمدرسة".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG