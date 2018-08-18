ميركل: علينا تجنب كارثة إنسانية في سورية

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت على ضرورة تجنب كارثة إنسانية في إدلب شمال غرب سورية فيما يواصل الجيش السوري إرسال تعزيزات نحو المحافظة.

وقالت ميركل، في مستهل محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور ألمانيا، إن سورية ستكون ملفا مهما خلال المباحثات وأضافت "نحتاج إلى ضمان عدم حدوث كارثة إنسانية داخل إدلب وفي محيطها".

وأوضحت ميركل أن ألمانيا تشدد "على بدء عملية سياسية، تحدثنا عنها في سوتشي، وهي تشمل إصلاحات دستورية جديدة وانتخابات عامة. وندعم كليا ما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستافان دي مستورا".



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد من جانبه على ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الذي مزقته الحرب.

ونبه بوتين إلى أن أزمة اللاجئين "يمكن أن تشكل عبئا هائلا على أوروبا"، مضيفا "لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود هؤلاء الناس إلى منازلهم"، ما يعني عمليا إعادة تأمين الخدمات الأساسية.

وسيتطرق الجانبان أيضا إلى التعاون الاقتصادي وخصوصا في مجال الطاقة. فروسيا وألمانيا شريكتان في مشروع خط الغاز "نورث ستريم 2" الذي انتقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة ويتوقع أن يؤدي إلى مضاعفة قدرات الضخ عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا.