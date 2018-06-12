مونديال 2026.. اقترب الحسم بين المغرب والملف الثلاثي

يدخل سباق استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الفيفا الأربعاء على الاختيار بين الملف المغربي، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للفيفا في الأول من حزيران/يونيو على الملفين، يدخل 207 عضوا في الاتحاد في عملية تصويت عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى إلى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب أفريقيا 2010 معولا على دعم قاري، وملف للقارة الأميركية يستند إلى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.