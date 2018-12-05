قطر تنفي التباحث مع دول لمشاركتها استضافة المونديال

أعلن مسؤول بارز في اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 الأربعاء أن الدوحة لم تجرِ أي مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات.

وقال ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة إن ما يجري حاليا هو عبارة عن "دراسة جدوى ثم عملية تشاور، وبناء على دراسة الجدوى وبناء على المحادثات، سيتم الاتفاق على ذلك، لن يكون هناك قرار أحادي الجانب".

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اقتراحا يدعمه رئيسه جاني إنفانتينو، لزيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر من 32 إلى 48، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026 للقيام بذلك بحسب ما كان قد قرره الفيفا.

وستفرض هذه الزيادة على قطر في حال اعتمادها تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب زيادة المشجعين، نظرا لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 32 منتخبا.

وكانت تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن وجود مباحثات لتنظيم مباريات في كأس العالم أو إقامة منتخبات في دول أخرى في المنطقة بينها دول خليجية وإيران.