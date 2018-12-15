مونديال 2022: قطر تكشف تصميم ملعب لوسيل

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر السبت عن تصميم ملعب لوسيل مستضيف المباراتين الافتتاحية والختامية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بتكلفة اجمالية تناهز 800 مليون دولار.
وتبلغ سعة الملعب، بحسب اللجنة، 80 ألف متفرج، وهو الأكبر بين الملاعب التي من المقرر أن تستضيف النهائيات.
وإضافة إلى مباراتي الافتتاح والنهائي، سيستضيف الملعب مباريات عدة خلال البطولة.
وتتوقع اللجنة العليا الانتهاء من أعمال بناء الملعب عام 2020، ويتم تنفيذه من قبل تحالف يضم شركة "أتش بي كيه القطرية" وشركة سكك الحديد الصينية.
وقال الأمين العام للجنة المنظمة حسن الذوادي في حفل إطلاق التصميم "اليوم يأتي حفلنا هذا ليكون بداية في انطلاق مرحلة جديدة في رحلة دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم نحو تحقيق حلم المنطقة باستضافة أول بطولة كأس عالم على أرض عربية".
وأضاف "على بعد أربع سنوات من استضافة البطولة، قطعت قطر شوطا كبيرا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية"، مشيرا إلى أن الملاعب الثمانية المضيفة "سوف تكون جميعها جاهزة مع نهاية عام 2020".
وسيكون لوسيل آخر الملاعب المخصصة لاستضافة النهائيات، وتأمل اللجنة المنظمة في إنجاز أعمال بنائه في الربع الأول من العام 2020.
وأنجزت التصميم شركة "فوستر وشركاه" البريطانية، وهو مستوحى من دمج عنصرين من عناصر الحياة العربية المعروفة في الفنون المعمارية والحرف اليدوية، هما الفانوس والإناء النحاسي المزخرف يدويا.