فيفا: دولة أو أكثر قد تشارك قطر بمونديال 2022

خلصت دراسة جدوى أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن كأس العالم المقبل في 2022 الذي سيقام بقطر قد ينعقد بمشاركة 48 منتخبا بالاستعانة بدولة جارة على الأقل كمضيف مشارك لقطر.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس التي اطلعت على نسخة من الدراسة قيمة القضايا السياسية واللوجيتسية والقانونية المتعلقة بإضافة 16 منتخبا إلى المسابقة، بعد مرور ثماني سنوات على فوز قطر بحق استضافة المونديال.

وينتظر أن يناقش مجلس (فيفا) التقرير في اجتماع يعقد بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية الجمعة.

وحددت الدراسة ملاعب في البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات يمكن استخدامها في المسابقة، لكنها أوضحت كذلك أن على قطر الموافقة على الدولة أو الدول التي ستشاركها الاستضافة.

وسيتخذ (فيفا) قرارا نهائيا حيال زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة في حزيران/يونيو المقبل، وتقول الدراسة إن إضافة المنتخبات الـ 16 ستضخ قرابة 400 مليون دولار كمدخولات إضافية للمونديال.