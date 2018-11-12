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رياضة

مونديال 2020: إيران قد تستضيف منتخبات

أحد الملاعب التي من المقرر أن تحتضن فعاليات مونديال قطر 2022

قالت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة لقدم في قطر الاثنين إن هناك مباحثات بشأن استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في النهائيات المقررة في 2022.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر حسن الذوادي إن ترتيبا من هذا النوع "يشكل جزءا من خطتنا العملية".

وأضاف الذوادي على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية في تصريحات لوكالة فرانس برس: "من البديهي أن يكون المضي بهذا المقترح مرتبط بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا في مونديال 2022، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026.

وستفرض هذه الزيادة في حال اعتمادها تحديات جديدة على قطر، في ما يخص الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين.

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