مونديال 2018: ثمانية متأهلين وتسعة مودعين

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن نهائي في مونديال روسيا 2018 إلى ثمانية، بينما خرجت تسعة منتخبات خالية الوفاض من بينها أربع منتخبات عربية.

وتأهلت روسيا البلد المضيف والأوروغواي عن المجموعة الأولى وإسبانيا والبرتغال عن المجموعة الثانية.​

وانضمت هذه الفرق بذلك إلى منتخبات فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنكلترا التي ضمنت تأهلها للمرحلة المقبلة بغض النظر عن نتائج مبارياتها في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.​

أما المنتخبات التي خرجت رسميا من مونديال روسيا فهي السعودية ومصر والمغرب وتونس وإيران وبيرو وكوستاريكا وبنما وبولندا.

ويشهد الثلاثاء مباراة مصيرية للمنتخب الأرجنتيني أمام نيجيريا، ويتعين على منتخب التانغو الفوز وانتظار تعثر آيسلندا أمام كرواتيا من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.​

وستواجه أورغواي متصدرة المجموعة الأولى منتخب البرتغال ثاني المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي السبت المقبل، على أن تلعب إسبانيا مع البلد المضيف روسيا الأحد المقبل.