مونديال 2018: إسبانيا تفلت من الخسارة أمام المغرب

تعادل المنتخب المغربي مع نظيره الاسباني بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من مونديال روسيا 2018.

وقدم المنتخب المغربي أداء قويا ومتماسكا نجح من خلاله في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 14 عبر خالد بوطيب، لكن إيسكو نجح في إدراك التعادل بعدها بأربع دقائق للمنتخب الإسباني.

وفي الشوط الثاني كثف أسود الاطلس هجماتهم ليتمكن يوسف النصيري من التقدم مرة أخرى لمنتخب بلاده في الدقيقة 81، واستمرت النتيجة على حالها حتى تمكن إياغو أسباس من التعديل في الدقيقة 91.

وفي المباراة الأخرى ضمن نفس المجموعة تعادلت البرتغال مع إيران بهدف لكل منهما، ليتأهل بذلك زملاء كريستيانو رونالدو برفقة المنتخب الإسباني إلى الدور المقبل.

تحديث 20:07 ت.غ

أنهى المنتخب المغرب الشوط الأول من مباراته مع المنتخب الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل المغربي خالد بو طيب هدف فريقه، بينما عادل إيسكو النتيجة لمصلحة الإسبان.

وخرج المنتخب المغربي من البطولة بعد خسارة مبارتين أمام إيران والبرتغال.