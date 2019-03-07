مونديال قطر 2022.. ما دور الكويت وعمان؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"إمكانية إشراك دولتين في تنظيم مونديال 2022 المزمع إجراؤه في قطر.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن "فيفا" يبحث إشراك الكويت وعمان في استضافة مونديال 2022 بالموازاة مع مساعيه لإدخال صيغة 48 فريقا لأول مرة في تاريخ هذا العرس الكروي.

ونقلت عن مصدر لم يرد الكشف عن هويته "لأن المحادثات ما زالت سرية" أن "فيفا" ينظر جديا في إشراك الكويت وعمان وأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو "زار الكويت الشهر الماضي وعُمان يوم الأحد".

وفي شهر كانون الثاني/ يناير من السنة الجارية، قال جياني إنفانتينو" خلال مؤتمر صحافي عقده في مراكش المغربية إن "تنظيم كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في قطر وحدها لن يكون سهلا".

وأشار إنفانتينو وقتها إلى أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات لاستضافة 48 منتخبا في النسخة المقبلة من المونديال.

وكان فيفا أبدى موافقته على مبدأ توسيع مشاركة المنتخبات في كأس العالم لتصبح 48 فريقا في كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.