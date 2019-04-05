مونتانا.. اعتقال ألباني خطط لتنفيذ هجمات

اعتقلت السلطات الأميركية في ولاية مونتانا رجلا كان يخطط للانضمام إلى تنظيم داعش وتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت شبكة "أن بي سي" الإخبارية إن مسؤولين فيدراليين أكدوا أن المعتقل خطط لشن هجمات ضد منشأة عسكرية أو مركز تجنيد أو مبنى حكومي أو ناد للمثليين أو معبد يهودي داخل الولايات المتحدة.

وكشفت السلطات أن فابان ألاميتي (21 عاما) وهو من أصول ألبانية، اعتقل الخميس بعد أن تحدث عن نيته الانضمام إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا ومهاجمة أشخاص بشكل عشوائي للانتقام من حادثة إطلاق النار على مسجد في نيوزيلندا.

وجرت عملية الاعتقال في مدينة بوزمان أثناء تواجد ألاميتي في ميدان للرمي لتجربة بندقية اشتراها في الآونة الأخيرة.

ومثل ألاميتي أمام قاض أميركي الخميس بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني والإدلاء بتصريحات كاذبة تنطوي على إرهاب دولي ومحلي.