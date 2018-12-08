مولر: روسيا سعت للتعاون مع حملة ترامب

كشف المحقق الخاص روبرت مولر في مذكرة قدمها للمحكمة الجمعة أن مسؤولا روسيا عرض على حملة الرئيس دونالد ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

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وقال المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إن المسؤول الروسي رفيع المستوى قدم العرض إلى محامي ترامب الخاص مايكل كوهين واقترح عقد اجتماع بين المرشح ترامب في ذلك الوقت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضاف في مذكرته "أبلغ الشخص كوهين أن اجتماعا كهذا قد يكون له تأثير غير اعتيادي ليس فقط في السياسة لكن أيضا في الجانب التجاري على حد سواء".