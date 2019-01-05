موفد الأمم المتحدة يصل اليمن

وصل موفد الأمم المتحدة لليمن إلى العاصمة صنعاء السبت لإجراء محادثات بهدف تعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يجري مارتن غريفيث محادثات في صنعاء مع قادة المتمردين الحوثيين، على أن يتوجه لاحقا إلى الرياض للاجتماع بمسؤولين حكوميين يمنيين.

وسيجري غريفيث محادثات أيضا مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كامرت، بحسب الأمم المتحدة.

وتأمل الامم المتحدة في جمع الطرفين في وقت لاحق هذا الشهر، مع احتمال أن يتم ذلك في الكويت، لمتابعة التقدم الذي أحرز خلال محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر كما قال دبلوماسيون.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وبحسب الأمم المتحدة فان وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا في الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها المتمردين بعدم التزام وقف إطلاق النار في حين اتهم المتمردون التحالف العسكري بقيادة السعودية بتنفيذ طلعات على علو منخفض فوق المدينة.

ويرتقب أن يستمع المجلس إلى تقرير من غريفيث الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد للاجتماع.

ويسيطر المتمردون الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية. والتزمت القوات الموالية للحكومة الانسحاب من أجزاء من المدينة كانت قد سيطرت عليها.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد. ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.