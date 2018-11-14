ليون يفوز برئاسة بلدية القدس

فاز مرشح يهودي متدين في انتخابات رئاسة بلدية القدس الأربعاء في جولة إعادة أمام مرشح علماني.

وتغلب موشي ليون، الذي يرتدي القلنسوة اليهودية، على عوفر بركوفيتش نائب رئيس البلدية البالغ من العمر 35 عاما في جولة الإعادة التي جرت لعدم حصول أي من الرجلين على الأصوات الكافية لتحقيق الفوز من الجولة الأولى.

وأوضحت النتائج شبه النهائية لجولة الإعادة التي جرت الثلاثاء اقتراب ليون من الحصول على 52 بالمئة من الأصوات.

ويحظى ليون بتأييد اثنين من أعضاء مجلس الوزراء اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحل زئيف إلكين العضو البارز في حزب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المركز الثالث في الانتخابات.

وجاء الاقتراع في إطار انتخابات بلدية أجريت في أنحاء إسرائيل خاضها كثيرون من المرشحين كمستقلين أو على قوائم حزبية غير تقليدية مما يجعل من الصعب قياس أي أثر سياسي واسع للنتائج.

