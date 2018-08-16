موسم الحج.. بالأرقام والصور

يقترب عدد الحجاج هذا العام من مليوني شخص، سيضافون إلى 54 مليون مسلم أدوا فريضة الحج خلال 25 عاما، منهم أكثر من 43 ألف حاج استفادوا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج من مختلف دول العالم.
وفيما يلي أبرز أرقام موسم الحج هذا العام:
عدد الحجاج
أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، حتى صباح الثلاثاء بلغ مليونا و657 ألف حاج.
وكانت أكثر جنسياتهم على الترتيب: الإندونيسية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، التركية، الإيرانية.
أما حجاج الداخل فقد بلع عددهم نحو 225 ألفا حتى الآن.
الرحلات الدولية والداخلية
حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية والداخلية المعدة لنقل الحجاج 13.909 رحلة جوية.
1000 رحلة عبر قطار المشاعر
تقول هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة إنها باعت 360 ألف تذكرة لقطار المشاعر لحج هذا العام، حتى الآن.
وأضافت أنها عملت على تهيئة قطار المشاعر لنقل أكثر من مليوني حاج عبر أكثر من ألف رحلة خلال سبعة أيام، وتجهيز تسع محطات موزعة على عرفات ومنى ومزدلفة، واستخدام 60 بوابة للدخول والخروج.
القوى العاملة
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الخدمات في قطاع الخدمات العامة المقدمة للحجاج بلغ أكثر من 136 خدمة مقدمة من 19 جهة حكومية، وعدد القوى العاملة على ذلك يقدر بـ 192,254 شخصا، منهم 3,141 من الإناث.
الكشّافة
تقوم جمعية الكشافة العربية السعودية عن طريق 370 فرقة كشفية و3000 كشاف، لإرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقراتهم، وتوزيع المصاحف والكتب والمواد التثقيفية، والمساهمة في تنظيم الحجاج، ومتابعة محلات بيع المواد الغذائية والحلاقة، ومراقبة نظامية الباعة المفترشين، وخدمات متنوعة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.
خدمات الإشراف والمتابعة
حسب الهيئة العامة للإحصاء، يبلغ عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف الجهات الحكومية أكثر من 7,300 مشرف ومتابع، منهم أكثر من 160 سيدة.
1000 إمرأة
حسب الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تشارك 1000 سيدة في إدارة الحشود والإرشاد والترجمة وتقديم الخدمات لزائرات المسجد، منهن 442 موظفة رسمية ومتعاقدة و 538 موسمية.
16 ألف برج اتصالات
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير حوالي 16 ألف محطة قاعدية، وأكثر من 3000 نقطة وصول لشبكة (واي فاي) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
كسوة الكعبة.. 22 مليون ريال
تتابع أنظار المسلمين في التاسع من ذي الحجة من كل عام، عملية استبدال كسوة الكعبة الحالية بكسوة جديدة.
وتبلغ تكلفة صناعة الثوب التقريبية حوالي 22 مليون ريال (5 مليون و864 ألف دولار).
ويعمل عليه أكثر من 200 موظف من الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة على هذه الصناعة إذ ينتجون الكسوة الخارجية والداخلية للكعبة إضافة إلى الأعلام والقطع التي تهديها الدولة لكبار الشخصيات.