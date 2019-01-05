موسم جوائز هوليوود ينطلق

ينطلق موسم الجوائز السينمائية في هوليوود الأحد بإعلان جوائز "غولدن غلوب" المرموقة في ظل احتفاء صناعة السينما الأشهر في العالم بالعديد من الإنجازات.

وبعد إيرادات قياسية بلغت 41.7 مليار دولار على مستوى العالم في 2018، تتنافس أفلام نالت إعجاب الجمهور مثل "مولد نجمة" (A Star Is Born) و"النمر الأسود" (The Black Panther) و"الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody) و"عودة ماري بوبنز" (Mary Poppins Returns) على جوائز "غولدن غلوب".

ومن المتوقع ألا يعبأ حفل "غولدن غلوب" هذا العام كثيرا بالسياسة. وتنظم الحفل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في منطقة بيفرلي هيلز.

وقال الممثل آندي سامبيرغ والممثلة ساندرا آو اللذان سيقدمان الحفل إنهما يريدان حفلا يعمه المرح.

وأوضح سامبيرغ لمجلة "ذا هوليوود ريبورتر": "الجميع مكتئبون وربما يكون هذا سببا ليحصل الجميع على فسحة من الوقت للضحك والاحتفال".

وأكدت آو إنها "غير مهتمة على الإطلاق" بالحديث عن الرئيس دونالد ترامب الذي أصبح مادة للانتقاد خلال حفلات توزيع الجوائز منذ انتخابه في 2016.

وقال تيم غاري محرر الجوائز في مجلة "فارايتي": "بعد انتخاب ترامب وحركة #مي تو المناهضة للتحرش الجنسي، شعر الناس بأنه ينبغي عليهم رفع أصواتهم ... أما هذا العام فالمطلوب هو الاحتفاء بالعمل. يتطلع الناس لمتعة الغلوب".

ومن بين الأسماء الشهيرة التي ستحضر الحفل الأحد ليدي غاغا وإدريس ألبا وبرادلي كوبر والممثل المخضرم ديك فان دايك.

ويتصدر الترشيحات الفيلم الكوميدي اللاذع "النائب" (Vice) عن قصة ديك تشيني الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة. ومن بين المرشحين لجوائز عن أدوارهم في الفيلم الممثل كريستيان بيل والممثل سام روكويل والممثلة إيمي آدامز.

لكن المنافسة على جائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي ستكون شرسة إذ من بين المرشحين فيلم "المفضلة" (The Favorite) و"آسيويون أثرياء مجانين" (Crazy Rich Asians) وفيلم "الكتاب الأخضر" (Green Book) و"عودة ماري بوبنز".

ومن المتوقع فوز غاغا وكوبر، الذي أخرج فيلم "مولد نجمة" وشاركها بطولته، ببعض الجوائز من بينها جائزة لغاغا عن أغنية (Shallow) التي تقدمها في الفيلم والمرشحة بقوة لجائزة أفضل أغنية أصلية.

ورغم كونهما من الأفلام الموسيقية فإن فيلمي "مولد نجمة" و"الملحمة البوهيمية"، وهو من بطولة رامي مالك في دور فريدي ميركوري المغني الرئيسي الراحل لفريق كوين، سيتنافسان في فئة أفضل فيلم درامي.

وسيخوض الفيلمان المنافسة أمام ثلاثة أفلام تركز على قضايا عرقية وهي "النمر الأسود" و(Blakkklansman) و"لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (If Beale Street Could Talk).

ومن المتوقع فوز فيلم "روما" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وستبث قناة "أن بي سي" حفل "غولدن غلوب" على الهواء مباشرة الأحد بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.