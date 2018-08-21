موسكو تعلن تاريخ تسليم أنقرة منظومة S-400

أعلنت موسكو أنها ستبدأ تنفيذ عقد توريد منظومة الردع الصاروخي S-400 إلى تركيا العام المقبل، وفق ما أفادت به وكالة انترفاكس الروسية الثلاثاء.

ونقلت انترفاكس عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة للسلاح قولها أيضا إنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلا من استخدام الدولار.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها من أن اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر الصواريخ الروسية قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات F-35.