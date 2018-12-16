اعتقال متظاهرين أمام مقر الاستخبارات الروسية  

اعتقلت الشرطة سبعة أشخاص كانوا يتظاهرون الأحد أمام مقر أجهزة الاستخبارات الروسية رفضا "لتجاوزات قوات الأمن"، وفق ما نقلت منظمة "أو في دي" المتخصصة في رصد عمليات التوقيف.

وتجمع عشرات الأشخاص ارتدى بعضهم سترات صفراء في إطار تظاهرة غير مرخص لها أمام لوبيانكا، المقر التاريخي لأجهزة الاستخبارات الروسية في موسكو، احتجاجا على "تعسف قوات الأمن"، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت "أو في دي" إن سبعة أشخاص على الأقل اعتقلوا، ناشرة صورة للمعتقلين في شاحنة للشرطة.

كذلك، اعتقل خمسة آخرون أمام مقر وزارة الصحة في موسكو خلال تظاهرة غير مرخص لها، وفق ما نقلت إذاعة "صدى موسكو" المعارضة عن ناشط.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الدعوات إلى تظاهرات غير مرخص لها يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف، على غرار ما حصل في باريس خلال تظاهرات "السترات الصفراء".

وقال بوتين أمام المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان "لا نريد أحداثا في بلادنا تنتزع فيها الأرصفة ويتم إحراق كل ما تراه العين".