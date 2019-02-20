مودي يكسر 'البروتوكول' باستقبال بن سلمان

خرج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصيا ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في نيودلهي الثلاثاء.

وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يرسل مسؤولا أو وزير دولة للقيام بذلك.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر "فصل جديد في العلاقات الثنائية"، مشيدا "بكسر البروتوكول" من جانب مودي ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات الأربعاء مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل حيث استقبل بحفاوة أيضا.

وقال مسؤول هندي ووسائل إعلام رسمية سعودية إن الهند تتوقع أن يعلن ولي العهد خلال الزيارة عن استثمار مبدئي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندق يشبه صناديق الثروة السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موانئ وطرق سريعة.