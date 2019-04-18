موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى (‭‭B2‬‬)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (‭‭B2‬‬) من (‭‭B3‬‬).

وتوقعت أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية العامة، وأن ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ورأت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من وجود متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.