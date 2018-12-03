مودريتش.. 'النحيل' الذي أبهر العالم

عاش صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش موسما استثنائيا هذا العام ساهم خلاله في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني إلى لقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4 في مونديال روسيا 2018. وحمل يوم الاثنين نبأين سارين للكرواتي، الأول هو إعلان فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، والثاني يتمثل بقيام محكمة في زغرب بإسقاط تهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية فساد وإقفالها بشكل نهائي.

وفي مارس/آذار، اتهم المدعون العامون مودريتش بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة رئيس نادي دينامو زغرب السابق زدرافكو ماميتش المتهم بقضايا فساد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. وأدلى مودريتش في حزيران/يونيو 2017 بشهادته حول تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو زغرب إلى توتنهام هوتسبر الإنكليزي قبل أن ينضم إلى النادي الملكي الإسباني في 2012. ويلعب مودريتش في مركز خط الوسط المركزي ويمكنه أيضا أن يلعب في خط الوسط الهجومي أو الدفاعي، ويعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، ومن أعظم لاعبي كرة القدم الكرواتية عبر التاريخ.

عاش مودريتش فترة من الزمن في طفولته في مخيمات اللاجئين بعد اندلاع الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة عام 1991، وبعد انتهاء الحرب لم يوافق الفريق المحلي في مدينة زادار على ضمه بحجة أنه كان نحيلا. في تلك الفترة فكر مودريتش في ترك اللعبة، إلا أن رئيس أكاديمية الشباب في نادي زادار آمن بموهبته، وأشرف على تدريبه وتشجيعه حتى تطورت موهبته وانضم لاحقا لأشهر أندية كرواتيا دينامو زغرب. تزوج مودريتش من صديقته فانجا بوسنيتش في أيار/مايو 2010، ولديه منها ثلاثة أطفال.

وفي ما يلي حقائق عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي احتكر جميع جوائز كرة القدم لهذا العام: - ولد في التاسع من أيلول/سبتمبر 1985 في مدينة زادار بكرواتيا

- بدأ اللعب في قطاع الناشئين في نادي زادار في عام 1996 - انضم إلى دينامو زغرب في 2002 - خاض أول مباراة دولية مع كرواتيا أمام الأرجنتين وديا في 2006 وسجل أول هدف له مع منتخب بلاده ضد إيطاليا في مباراة ودية أيضا جرت بنفس العام. - انضم إلى توتنهام الإنكليزي في 2008 مقابل 16.5 مليون جنيه إسترليني.

- انضم إلى ريال مدريد في 2012 مقابل 30 مليون جنيه استرليني بحسب تقارير وسائل إعلام

الألقاب على مستوى الأندية: - الدوري الكرواتي أعوام 2006 و2007 و2008 مع دينامو زغرب. - الدوري الإسباني مع ريال مدريد في 2017 ودوري الأبطال في 2014 و2016 و2017 و2018 وكأس ملك إسبانيا 2014 الجوائز الفردية - أفضل لاعب في كرواتيا أعوام 2007 و2008 و2011 و2014 و2016 و2017 - جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2018

- أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018 - جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018