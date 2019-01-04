'موجه للساسة'.. إضراب في لبنان

بدأت أجزاء في القطاعين العام والخاص في لبنان الجمعة إضرابا طالبت به اتحادات عمال في البلاد احتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وأشهر من التأخير في تشكيل حكومة جديدة.

ودعا الاتحاد العمالي العام، بدعم من "حزب سبعة"، إلى الإضراب متعهدا باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، في حال بقاء الوضع الحكومي على حاله من التأزم.

وقالت فيكتوريا الخوري زوين، أحد المؤسسين لحزب سبعة، إن "البلاد متجهة إلى الانهيار... هذا هو ما يقوله كل الساسة... ما نقوله هو إن البلد في أزمة ومن ثم نحن بحاجة لحكومة تدير شؤون البلاد خلال هذه الأزمة والخروج بخطة إنقاذ سريعة".

وأغلق الإضراب ميناء بيروت، فضلا عن العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى مثل صندوق الأمان الاجتماعي الوطني وشركة الكهرباء التي أغلقت بوابات مجمعها بالسلاسل.

وتوقفت الرحلات الجوية لمدة ساعة في الصباح في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال بشار أسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان:" إن الإضراب موجه للساسة الذين فشلوا في الخروج بتشكيل حكومي ... هل المطالبة بتشكيل حكومة لحل المشكلات عار؟".

وشهدت العاصمة اللبنانية التزاما متفاوتا في الإقفال، فيما كان الإضراب أشمل في باقي المناطق.