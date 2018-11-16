وفاة رياضي سعودي في موسكو بظروف غامضة

نعت السفارة السعودية في موسكو وفاة الرباع نجم آل رضوان الذي مات غرقا في نهر كليازما في ضواحي العاصمة الروسية.

وقالت السفارة إنها تتابع مجريات التحقيق حول الحادثة.

وتأتي وفاة الرباع السعودي في ظروف غامضة، إذ لم يتم الكشف حتى الآن إذا ما كانت حادثة مدبرة أم لا.

ونال رضوان لقب أفضل لاعب عربي أكثر من مرة كما حصل على أول ميدالية ذهبية سعودية في الدورة العربية التي أقيمت في لبنان عام 1995.

وبحسب آخر منشور عام لرضوان على حسابه في فيسبوك بشهر شباط/ فبراير، كان الرباع السعودي يمارس تمارين رياضية قرب أحد الأنهار المتجمدة.