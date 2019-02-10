مواد سامة في الماكياج!

مواد التجميل أخطر مما تعتقد، فقد ثبت علمياً احتواء جزء لا يستهان به منها على مواد سامة، وأخرى مسرطنة أو مسببة لأمراض خطيرة.

هذه قائمة ببعض تلك المواد:

طلاء الأظافر (المناكير)

يحتوي مادة "التوليوي"، التي تعتبر من المذيبات، وقد ثبت علمياً ارتباطها ببعض أمراض وتسممات الجهاز التنفسي.

ظلال العيون

يحتوي على مادة "البارابين"، التي طالما ارتبطت بمخاطر تؤثر على الصحة الإنجابية للحيوانات.

مملسات الشعر

بعض مملسات الشعر تحتوي مادة "الفورمالديهايد" المسببة للسرطان.

الشامبو

تحوي بعض الشامبوهات ضمن تركيبتها مادة "الفاتالايت"، المسببة لانخفاض الخصوبة.

بودرة الوجه

تحتوي البودرة التجميلية المصنوعة من "التلك" على مادة تسمى "الاسبست"، وهي مادة مسببة للسرطان.

أحمر الشفاه

يحتوي أحمر الشفاه على مادة الرصاص، التي تعتبر من أسباب تأخر النمو لدى الأطفال، حيث وجدت بشكل أساسي في الأنواع التي يتم ترويجها بين صغار السن.