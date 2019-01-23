مواد سامة في حفاضات الأطفال في فرنسا

أظهرت دراسة نشرتها الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية (آنس) الأربعاء رصد مجموعة مختلفة من مواد قد تكون سامة في حفاضات أطفال في فرنسا.

وقالت الوكالة "بعد دراسات أجريت على حفاضات وكيفية استخدامها، وجدت الهيئة الرقابية آثارا لعدة مواد كيماوية بمستويات عالية على نحو خطر".

ووفقا للدراسة، تشمل هذه المواد مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال، التي تدخل في مستحضرات التجميل، وبعض الهيدروكربونات العطرية والجلايفوسات، وهو مبيد أعشاب شائع الاستخدام، وجميعها مواد لها مخاطر محتملة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن على المصنعين وتجار التجزئة التأكد من إزالة هذه المواد من الحفاضات.

وطالبت وزارات الصحة والبيئة والمالية في بيان المصنعين وتجار التجزئة "باتخاذ إجراءات خلال خمسة عشر يوما المقبلة لإزالة هذه المواد من حفاضات الأطفال".

وانتهت مدة براءة اختراع الجلايفوسات الذي كانت عشرات من شركات الكيماويات تسوقه في أرجاء العالم، ومن المقرر أن يتوقف استخدامه تدريجيا في فرنسا خلال ثلاث سنوات لكن المزارعين مستثنون من حظره لعدم وجود بديل يمكن الاعتماد عليه.

المصدر: رويترز