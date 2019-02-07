رهينة سابق في سوريا يتعرف على جلاده في بر وكسل

تعرّف رهينتان فرنسيان سابقان لدى تنظيم "داعش" في سوريا، إلى مهدي نمّوش (33 عاماً)، على أنه "دون أي شك أحد سجانيهما السابقين".

وهذا أثناء الإدلاء بشهادتهما، الخميس، في محاكمة نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.

وتجري المحاكمة في محكمة الجنايات ببروكسل، حيث سلمته السلطات الفرنسية لبلجيكا عام 2014.

وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان (43 عاما) الذي يعمل اليوم رئيس شركة "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش الماثل هنا كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر".

وأوضح الصحافي ديدييه فرنسوا (58 عاما) "جئت هنا لأقول ثلاثة أمور: إننا نعرفه، ولنكشف خطورة هذا الشخص وخطر أن يعاود ارتكاب جرائم"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.