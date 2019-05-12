مهاجرون يقتحمون جيب مليلية الإسباني

اقتحم 52 مهاجرا إفريقيا جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب الأحد عبر تسلق السياج الحدودي الذي يفصله عن المغرب، على ما قالت السلطات الإسبانية.

وحاول 100 مهاجر اقتحام سياج الأسلاك الشائكة فجر الأحد، لكن أجهزة الأمن الإسبانية والمغربية منعت "نحو نصف" المهاجرين من الدخول لمليلية، على ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في مليلية في بيان.

وتابعت أن مهاجرا نقل إلى مركز طبي بعد إصابته بجروح اثناء تسلقه السياج فيما أصيب أربعة من الضباط الإسبانيين بكدمات.

وأوقفت الشرطة أحد المهاجرين بسبب مهاجمته ضابطا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "أل فارو دي كوريتا" المحلية سترات عالقة أعلى السياج الشائك بعد أن تركها المهاجرون أثناء تسلقهم.

ونقل الـ52 مهاجرا إلى مركز مؤقت لاستقبال المهاجرين حيث منحوا ملابس جديدة.

وهذا أكبر هجوم على الحدود بين مليلية والمغرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، حين اقتحم 300 مهاجرا السياج الحدودي. ونجح 200 مهاجرا في اجتياز الحدود في ذلك الوقت فيما توفي مهاجر جراء نوبة قلبية.

ومليلية إحدى منطقتين إسبانيتين في شمال المغرب تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا.

وتفيد أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 1605 مهاجرين عبروا برا إلى المنطقتين الإسبانيتين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.