عربيا المغرب.. أكثر الشعوب نوما في العالم

يقول سياسيون ورجال أعمال أثرياء مثل الرئيس دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك إنهم ينامون نحو سبع ساعات يوميا على الأقل ويباشرون أعمالهم مبكرا، فهل تختلف عادات النوم لدى الناجحين عنها لدى بقية الأشخاص؟

دراسة علمية وجدت أن متوسط عدد ساعات النوم لسكان العالم يبلغ سبع ساعات و12 دقيقة، ويعد سكان نيوزلندا الأكثر نوما بين بين سكان الأرض بما مدته سبع ساعات و45 دقيقة.

وكانت هولندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا وإيرلندا ضمن قائمة الدول التي تنام أكثر من سبع ساعات و30 دقيقة، وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي.

واعتمد العلماء في الدراسة على تطبيق (Sleep Cycle) الذي يتتبع عادات النوم لدى المستخدمين حول العالم.

ويعد سكان المغرب الأكثر نوما عربيا وبمعدل يومي يبلغ سبع ساعات و15 دقيقة، تليهم الإمارات بما معدله سبع ساعات، ومصر بحدود ست ساعات و30 دقيقة.

ووجدت الدراسة أن سكان السعودية الأقل نوما عربيا بمعدل ست ساعات و15 دقيقة، وأن العديد من الدول التي ينتشر فيها الدين الإسلامي ربما يكون سبب قلة النوم المتواصل فيها لأكثر من 7 ساعات استيقاظهم فجرا من أجل الصلاة.

ولا يرتبط تقدم الدول براحة السكان فيها، إذ تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأسوأ بمعدلات النوم، وهي تعاني من ظاهرة مقلقة تسمى "كاروشي" تتمثل بموت الأشخاص لعدم قدرتهم على النوم.

ويتكبد الاقتصاد الياباني خسائر تقدر بـ 138 مليار دولار بسبب قلة النوم للأفراد، ويخسر الألماني نحو 60 مليار دولار، وبريطانيا 50 مليار دولار، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "راند".

ورغم أن معدلات النوم عند الأميركيين تبلغ نحو سبع ساعات و15 دقيقة، يتكبد اقتصاد الولايات المتحدة خسائر تقدر بما معدله 1.2 مليون يوم عمل أو ما نسبته 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يعادل 411 مليار دولار بسبب عدم حصول الأفراد على ساعات كافية من النوم.

وتنصح مؤسسة النوم الوطنية الأميركية البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بالنوم بين سبع وتسع ساعات يوميا.