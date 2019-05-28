من يحرق القمح السوري؟

وأظهرت صور أقمار اصطناعية أضرارا كبيرة لحقت بمساحات زراعية نتيجة لهجوم قوات النظام على آخر معقل للمعارضة في البلاد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تعرضت أراض شاسعة مزروعة بالحبوب في مناطق بسوريا إلى حرائق مع بدء موسم الحصاد وسط تبادل اتهامات حول من يقف وراءها.

وتكشف صور خدمة "ماكسار ساتلايتس" عن حرائق طالت بساتين للزيتون وحقول في مناطق مختلفة في محافظة إدلب خلال موسم الحصاد.

وشهدت قرى كفر نبودة وحبيت اللتان تقعان قرب إدلب قتالا شديدا، حيث اندلعت الحرائق بكثرة بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرائق الناجمة عن القصف دمرت محاصيل أساسية مثل القمح والشعير.

"سياسة الأرض المحروقة"

ويتبادل الأطراف الاتهامات حول حرق المحاصيل، إذ يقول ناشطون إنها حرائق مفتعلة من النظام، فيما تعزوها جهات رسمية إلى ارتفاع درجات الحرارة، ووسط كل هذا أعلنت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تابعة لداعش عن مسؤوليتها عن هذه الحرائق.

ويقول ناشطون وخبراء وخدمة "ماكسار" إن حرق المحاصيل هو جزء من حملة "الأرض المحروقة" التي تزيد من معاناة ثلاثة ملايين شخص في معقل المعارضة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وحرق الأراضي الزراعية أثناء النزاعات محظور بموجب المادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تمنع "مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتج المحاصيل والماشية".

وكان تنظيم داعش قد قام أيضا بحرق أراض بعد مغادرته مناطق سيطر عليها في شمال العراق، حيث قام بحرق الأشجار ودمر الآبار وفقا لتقرير أعدته منظمة العفو الدولية نهاية العام الماضي.

القمح السوري

ويعد القمح من أهم المحاصيل التي تزرع في سوريا وتراجعت مساحته المزروعة منذ بدء الحرب.

ووفقا لآخر تقديرات لمنظمة "فاو" فقد بلغ حجم محصول القمح السوري 1.8 مليون طن في 2017، وهو أقل من نصف المحصول قبل بدء الحرب.

وفي عام 2015 كانت قد أعلنت فاو أن قرابة 10 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب تراجع المحاصيل، وقدرت محاصيل القمح في حينها بـ 2.4 مليون طن.

وكان يبلغ معدل إنتاج القمح في سوريا بحدود 4.1 مليون طن سنويا خلال الأعوام 2002-2011، حيث كانت فاو تعتبر سوريا "مخزن القمح في الشرق الأوسط".