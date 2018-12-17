من هي ملكة جمال الكون؟

فازت العارضة الفلبينية كاتريونا جراي (24 عاما) بلقب ملكة جمال الكون 2018 في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 1969 و1973 و2015.

وأعلنت النتائج خلال حفل ضخم أقيم على الهواء مباشرة وعرضته أكبر شبكة تلفزيونية في البلاد، وهيمن الحديث عن هذا الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

درست الموسيقى في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية، وهذه أحد أغانيها.

وقالت جراي التي كانت ترتدي ثوبا باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من بركان ثار هذا العام "قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان، كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

وأشارت جراي خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.

وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريغوانا فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وبعد تتويجها قالت جراي للصحافيين إن الأمر "مهم بالتأكيد" و"موضوع مثار" في إشارة على ما يبدو للحرب على المخدرات في الفلبين التي قُتل فيها الآلاف وتسببت في قلق دولي.

وقالت "لو أستطيع أن أعلم الناس الامتنان، لكان لدينا عالم رائع لا يمكن فيه للسلبية أن تنمو وتترسخ ويمكن للأطفال أن تكون لديهم بسمة على وجوههم".

وكانت جراي ملكة جمال الفلبين أيضا في 2016 وكانت في القائمة الخمسة المرشحين للقب ملكة جمال الكون حينها.