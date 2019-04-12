من هو عبد الفتاح البرهان؟

بعد يوم واحد من انقلاب الجيش السوداني على الرئيس المعزول عمر البشير، وبعد ضغط الشارع واستمرار الاعتصام والتظاهرات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف وتنازله للفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، المفتش العام وقائد القوات البرية السابق.

فمن هو عبد الفتاح البرهان؟

كانت التكهنات تشير إلى أن عبد الفتاح البرهان هو من سيلقي بيان عزل البشير من منصبه بعد وصوله إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني صباح الخميس، لكن ظهر في البيان وزير الدفاع عوض بن عوف.

قبل أقل من شهرين، كان البرهان في منصب قائد القوات البرية قبل أن يقوم الرئيس المعزول عمر البشير بترقيته من منصب فريق إلى فريق أول وتعيينه في منصب المفتش العام للجيش، في 26 شباط/ فبراير الماضي.

وفي السادس من آذار/ مارس الماضي قام بتسليم رئاسة أركان القوات البرية إلى الفريق الركن محمد عثمان الحسين.

البرهان هو خريج الدفعة 31 في القوات المسلحة.

عمل مع قوات حرس الحدود لفترة طويلة ثم ملحقا عسكريا في الصين ثم قائداً لقوات حرس الحدود ومن بعد ذلك نائبا لرئيس أركان عمليات القوات البرية، ثم رئيس أركان القوات البرية، ثم أخيراً مفتشا عاما للجيش.

وتقول وسائل إعلام إنه كان يشرف على القوات السودانية في اليمن، بالتنسيق مع قوات الدعم السريع السودانية.

ويختلف الناشطون حول كونه شخصية مقبولة من الشعب السوداني من عدمه.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) صورة لعبد الفتاح البرهان وهو يتحدث مع متظاهرين في محيط مقر القيادة العامة للقوات الشعب المسلحة السودانية.