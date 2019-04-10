من هو بنيامين نتانياهو؟

إذا نجح بنيامين نتانياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، فسيكون أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة. فمن هو هذا الرجل الذي خدم في الجيش ثم انتقل إلى الدبلوماسية ثم الكنيست وصولا إلى الحكومة.

ولد في 21 تشرين أول/أكتوبر عام 1949 في مدينة تل أبيب.

في الفترة بين 1967 إلى 1972 انضم نتانياهو إلى الجيش الإسرائيلي وأصيب خلال مشاركته في عملية عسكرية خاصة.

فقد نتانياهو شقيقه الأكبر يوناتان عام 1967 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة عنتيبة الأوغندية.

درس الهندسة المعمارية في معهد ماساتشوستس التكنولوجي في الولايات المتحدة.

في الفترة 1982 إلى 1988 عمل دبلوماسيا لإسرائيل في الولايات المتحدة وسفيرا لدى الأمم المتحدة.

عام 1988 عاد إلى إسرائيل وانتخب عضوا في الكنيست.

عام 1996 تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية لأول مرة، واستمر في منصبه حتى عام 1999.

في الفترة 2002 إلى 2005 عمل وزيرا للخارجية ووزيرا للمالية في حكومة أرئيل شارون.

بعد 10 سنوات من حكومته الأولى، عاد نتانياهو زعيما لحزب الليكود في 2009، والذي قاده للفوز بالانتخابات وتشكيل حكومة جديدة استمرت حتى انتخابات نيسان/أبريل 2019.

محطات في رئاسة الحكومة

في 31 أيار/مايو 2010 اعتدى الأمن الإسرائيلي على سفينة إغاثة تركية كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة، ففجر الحادث أزمة دبلوماسية مع أنقرة.

في 18 آذار/مارس 2013 ترأس نتانياهو حكومة موالية للمستوطنين، وكان البرلمان تحت سيطرة اليمينيين والمتدينين القوميين.

في تموز/يوليو 2014 أطلق نتانياهو عملية عسكرية في قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات والقرى الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

آذار/مارس 2015 فاز نتانياهو في الانتخابات وشكل حكومة بالتحالف مع الأحزاب اليمينية المتطرفة.

في السادس من كانون أول/ ديسمبر 2017 اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ورحب نتانياهو بالخطوة التي اعتبرها تاريخية.

في كانون أول/ديسمبر 2018 دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن دخل تحالفه في خلافات سياسية.

في 25 آذار/مارس وقع الرئيس دونالد ترامب قرارا ينص على سيادة إسرائيل على الجولان، ما شكل انتصارا لنتانياهو الذي أكد في مناسبات عدة أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان.

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