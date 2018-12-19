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رياضة

محمد صلاح عارض أزياء مجددا

محمد صلاح في حفل إعلان أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017/2018

أظهرت صور جديدة نشرتها مجلة "يو كي إسكوير" مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وهو يرتدي بلوزة عادة ما يتم ارتداؤها خلال الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس".

ونشرت المجلة على حسابها على إنستغرام صورة للنجم المصري وهو يرتدي بلوزة بنية مرصعة بقطع لامعة كتب تحتها: "عندما يكون هناك أسبوع واحد فقط في العمل قبل عيد الميلاد".

وكان محمد صلاح قد نشر الاثنين صورة على حسابه على تويتر تجمعه بزميله مدافع ليفربول دايان لوفرين وكتب عليها "حفلة كريسماس جميلة في نيويورك ليلة أمس".

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وهذا الأسبوع نشرت مجلة "جي كيو" GQ المختصة بالأناقة صورا لمحمد صلاح وهو يرتدي أزياء مختلفة.

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