غوغل إحداها.. شركات لا تشترط شهادة جامعية للعمل لديها

لا تزال الشهادة الجامعية تشكل المرحلة الأولى للانطلاق إلى سوق العمل، إلا أن شركات كبرى تطلب موظفين للعمل لديها، ولا تشترط حصول المتقدم على درجة علمية في بعض الوظائف.

وبحسب القائمة التي نشرها موقع "غلاس دور"، الذي يجمع موظفين حاليين وسابقين يقيمون الشركات وإداراتها، فإن شركات مثل (غوغل) و(أرنست أند يونغ) على سبيل المثال، أدركتا مبكرا أن التحصيل الأكاديمي لا يعني بالضرورة أن تكون ملائما للوظيفة المطلوبة، فاختيارك يعتمد على مهاراتك أكثر من الشهادة التي تحملها في بعض الوظائف.

وإذا كنت تمتلك شهادة (GED) التي تعادل درجة الثانوية العامة، أو تبحث عن فرصة غير مرتبطة بالدراسة الجامعية، فهذه قائمة بالشركات التي يمكن أن تجد فيها عملا:

- غوغل (Google)

- إرنست أند يونغ (Ernst and Young)

- بنغوين راندوم هاوس (Penguin Random House)

- كوستكو (Costco Wholesale)

- هول فودز (Whole Foods)

- هيلتون (Hilton)

- ببليكس (Publix)

- آبل (Apple)

- ستاربكس (Starbucks)

- نوردستروم (Nordstrom)

- هوم ديبو (Home Depot)

- أي بي أم (IBM)

- بنك أوف أميركا (Bank of America)

- شيبوتلي (Chipotle)

- لوز (Lowe’s)