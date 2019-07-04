أحداث تزامنت مع عيد الاستقلال

يحتفل الأميركيون الخميس الرابع من تموز/يوليو بعيد الاستقلال، المعروف شعبيا بالرابع من يوليو، والذي يحيي مناسبة اعتماد وثيقة إعلان الولايات المتحدة الاستقلال عن بريطانيا.

وهناك الكثير من الأحداث الأخرى التي تصادف حصولها في هذا اليوم فيما يلي أبرزها:

1781 - إعلان ولاية ماساتشوستس يوم الاستقلال عطلة رسمية

1827 - ولاية نيويورك تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيها

1886 – إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك

1946 - الفلبين تحصل على استقلالها من الولايات المتحدة

1950 - بداية البث على إذاعة أوروبا الحرة التي أسستها الولايات المتحدة

1953 - افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة

1997 - نزول المسبار الفضائي "باث فايندر" على سطح كوكب المريخ

2004 - بداية العمل في برج الحرية الذي حل مكان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك

2004 - منتخب اليونان لكرة القدم يفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ويتوج بطلا لكأس أوروبا

2013 -افتتاح لندن أري، وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم