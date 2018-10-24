من الانبهار إلى الأفول.. السعودية بين مؤتمرين

عندما اجتمعت نخبة من رجال الأعمال العالميين العام الماضي لحضور أكبر منتدى استثمار سعودي، أثار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انبهارهم بخطط لبناء مدينة عملاقة باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أميركي.

في ذلك الوقت، كان يجول في أنحاء فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض رجال أعمال بارزون مثل ريتشارد برانسون، جنبا إلى جنب مع زعيمي بريطانيا وفرنسا السابقين توني بلير ونيكولا ساركوزي.

لكن حماس 2017 تحول إلى صدمة بعد بضعة أيام حين استخدم الفندق ريتز كمقر احتجاز لأمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين كبار متهمين بالفساد.

وخلال العام الماضي نال ولي العهد الثناء لتخفيف قيود اجتماعية مثل حظر دور العرض السينمائي وقيادة المرأة للسيارات، ومن أجل جهوده لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

لكن المدح والثناء على الأمير الشاب (33 عاما) بسبب رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، لم يستمر طويلا، حيث نالت الرياض انتقادات من معظم المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بعد اعتقال ناشطات سعوديات بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملاتهم التي استمرت لعقود للمناداة برفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

بين مؤتمرين

ويبدو أن الزخم، بين مؤتمر 2017 وبين نسخة العام الجاري من المؤتمر التي انطلقت الثلاثاء، صوب إجراء إصلاح عميق تراجع على عدة جبهات.

فقد أُجلت خطط لطرح جزء من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أسواق الأسهم العالمية، والتي قال ولي العهد السعودي في مؤتمر العام الماضي إنها تمضي قدما صوب التنفيذ في 2019.

وتواصل الرياض القول بأن الطرح ما زال سيجري لكن بحلول 2021.

ومع تنامي الانتقادات لسياسات ولي العهد، وسعت السلطات حملة على المعارضة، مع اعتقال عشرات من النشطاء والمفكرين ورجال الدين.

ويطغى حاليا مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على مؤتمر العام الحالي، وهو ما حفز عددا من السياسيين الغربيين وكبار المصرفيين العالميين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات على مقاطعة المؤتمر.