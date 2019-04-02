من الأزهر.. غوتيريش يحذر من تنامي كراهية المسلمين

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من تنامي كراهية المسلمين، بعد أقل من شهر على مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها 50 شخصا.

وجاءت تحذيرات غوتيريش أثناء كلمة ألقاها في الأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم، حيث التقى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وقال غوتيريش "حول العالم، نشهد تناميا قياسيا لكراهية المسلمين ومعاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب".

وأشار إلى الاعتداء الذي وقع في 15 آذار/مارس داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا والاعتداء على معبد يهودي في بيتسبرغ الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا واعتبر الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذر المسؤول الدولي من تزايد خطاب الكراهية قائلا إنه "يدخل المجال العام وينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وتابع أن الكراهية "نراها تنتشر في الديمقراطيات الليبرالية وكذلك في الدول السلطوية".

ويقوم غوتيريش بزيارة تستمر يومين للقاهرة يعقد خلالها لقاءات تشمل إلى جانب اجتماعه مع شيخ الأزهر، محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.