منوشن يوضح موقف ترامب من منظمة التجارة

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الجمعة أنه "من المبالغة" القول إن الرئيس دونالد ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وقال منوشين لشبكة فوكس معلقا على تقرير نشره موقع أكسيوس الإلكتروني "لن استخدم كلمتنا المفضلة عن الأخبار المضللة، لكن هذه مبالغة".

وأضاف أن "الرئيس كان واضحا معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص منظمة التجارة العالمية. هو يعتقد أنها تتضمن جوانب غير عادلة".

وأوضح أنه رغم شكوى ترامب من أن الصين ودولا أخرى استخدمت قواعد المنظمة لمصلحتها فأننا "نركز على التجارة الحرة" و"كسر الحواجز" التجارية بين الدول.

وأفاد تقرير نشره موقع أكسيوس بأن ترامب أبلغ كبار المسؤولين نيته الانسحاب من المنظمة الدولية التي ساهمت بلاده في تأسيسها.