منوشن: نريد علاقة تجارية أكثر توازنا مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين السبت إن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيدا للاقتصاد العالمي، مخالفا بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.

وقال منوشين خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا "هدفنا مع الصين واضح جدا: أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازنا".

وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع بأن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضا توقعاته للنمو في 2018 و2019.

لكن منوتشين قال إن هذا التحذير يجب أن يشكل "حافزا إضافيا لحمل الصين على معالجة هذه المسائل معنا".

قال "هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازنا وإنصافا حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية" في الولايات المتحدة.

وتابع "أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون الأمر جيدا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدا للصين".

وتصاعدت الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، إنما كذلك بين واشنطن والأوروبيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تبادل فرض رسوم جمركية مشددة.

ولا يبدي أي من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في الوقت الحاضر أي نية في التراجع.