منوشن: من المبكر الحديث عن عقوبات أميركية ضد السعودية

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الأحد إن من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات أميركية على الرياض على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن المعلومات حتى الآن عن التحقيق "خطوة أولى جيدة لكنها غير كافية"، فيما تواجه المملكة ضغطا دوليا متزايدا للكشف عما حدث لخاشقجي.

وقال منوشن في تصريحات لصحافيين في القدس "سيكون من السابق لأوانه التعليق على العقوبات ومن السابق لأوانه التعليق على أي مسائل حقا حتى نعرف المزيد عن التحقيق ونصل لحقيقة ما حدث".

وأكد أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي المقرر انطلاقه الثلاثاء، لكنه أوضح أنه سيزور الرياض خلال الأسبوع الجاري كما هو مقرر لإجراء محادثات مع نظيره السعودي بشأن الجهود المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب وخطط واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني.