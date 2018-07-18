منوشن: لا اجتماعات رسمية بالمسؤولين الصينيين

أكد مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن الوزير ستيفن منوشن لن يعقد لقاءات ثنائية رسمية مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الـ20 في الأرجنتين في نهاية هذا الأسبوع.

لكن هذا المسؤول أشار إلى أن منوشن قد يتواصل مع المسؤولين الصينيين في جلسات غير رسمية لمناقشة القضايا التجارية التي تخص البلدين.

وكان منوشن قد أعرب الأسبوع الماضي عن استعداد الإدارة الأميركية لإعادة التفاوض مع الصين حول القضايا التجارية، بشرط أن تبدي بكين استعدادها لمواصلة "بذل جهود جادة لإحداث تغييرات هيكلية" لسياساتها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات أخرى على سلع بقيمة 200 مليار دولار.