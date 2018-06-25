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منوشن: القيود على الاستثمارات لن تقتصر على الصين

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الاثنين إن القيود المرتقبة على الاستثمارات لن تكون مقصورة على الصين لكنها ستطبق "على جميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا".

وأضاف منوشن في تغريدة إن تقارير نشرتها بلومبرغ وصحيفة وول ستريت جورنال بشأن القيود على الاستثمارات هي "أخبار مختلقة وزائفة".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن وزارة الخزانة تعكف على إعداد قيود ستمنع الشركات التي توجد فيها ملكية صينية بنسبة 25 في المئة على الأقل من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ويمثل هذا التحرك تصعيدا آخر لصراع الرئيس دونالد ترامب مع الصين بعد أن فرضت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع صينية مستوردة بقيمة 50 مليار دولار.

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