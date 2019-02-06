منع من السفر لليمن.. صحافي ياباني: أفكر في رفع دعوى

قال صحافي ياباني أن حكومة بلاده أمرته بتسليم جواز سفره لمنعه من التوجه إلى اليمن لإجراء تحقيقات صحافية.

وجاءت هذه الخطوة وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحافيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروبا، بعد أسر مراسل ياباني في سوريا وإطلاق سراحه العام الماضي.

وقال كوسوكي تسونيوكا الذي يبلغ من العمر 49 عاما في تصريحات لـ"موقع الحرة" إن مسؤولي الهجرة أوقفوه في مطار هانيدا بطوكيو في الثاني من شباط/فبراير، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز سفره.

وحاول تسونيوكا استخراج جواز سفر آخر لكن طلبه قوبل بالرفض، وما زالت الخارجية اليابانية لم تقرر إذا ما كانت ستمنحه جواز سفر آخر أم لا، حسب تسونيوكا.

وكان تسونيوكا يعتزم التوجه إلى اليمن لتغطية أخبار جهود الإغاثة التي تقوم بها منظمات دولية والأوضاع في اليمن التي تقول المتحدة إنها تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين المجاعة.

وأكد وزير الخارجية تارو كونو الثلاثاء أن الحكومة أصدرت الأمر إلى "مواطن ياباني" في مطار هانيدا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان القرار ينتهك حق تسونيوكا في السفر، قال كونو إنه يحق للصحافي تقديم طعن قضائي.

وحاول تسونيوكا زيارة اليمن في كانون الثاني/يناير لكن تم إيقافه في سلطنة عمان وأعيد إلى بلاده. "السفارة اليابانية في مسقط أبلغت السلطات بشيء ما وتم إيقافي"، يقول تسونيوكا.

واستخدمت الحكومة اليابانية عملية الترحيل هذه كسبب لإصدار أمرها بمنعه من السفر.

وقال تسونيوكا لـ"موقع الحرة" أنه تحدث مع محام ويفكر في رفع دعوى.

ويأتي ذلك بعد إعدام مواطنين يابانيين اثنين هما مراسل الحرب كينجي غوتو ورفيقه هارونا يوكاوا على أيدي متطرفين في سوريا.