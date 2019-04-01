منع 'متهمين بالفساد' من مغادرة الجزائر

أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة الاثنين أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة الجزائر من دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.

وجاء في بيان للنيابة العامة "تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة ... وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية ... أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي".

وأفاد مراسل الحرة بمنع سفر 12 شخصا من رجال الأعمال وأبنائهم وأقاربهم، من المقربين من الجناح الرئاسي ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد.

ويأتي قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وكذلك بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة علي حداد أثناء محاولة مغادرة الجزائر نحو تونس ليلا.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.