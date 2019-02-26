منظمة ترامب تتبرع للخزانة الأميركية

قالت منظمة الرئيس دونالد ترامب إنها تبرعت لوزارة الخزانة الأميركية بحوالي 200 ألف دولار، تنفيذا لوعود قطعها قبل نحو عامين بتسليم الأرباح التي تحصل عليها من استخدام حكومات أجنبية لممتلكاتها.

وقالت منظمة إن المبلغ يمثل أرباحا من الحفلات والإقامات ومصاريف أخرى أنفقتها حكومات أجنبية في فندقها بواشنطن وفي ممتلكات أخرى العام الماضي.

وكانت منظمة ترامب قد تبرعت في 2017 بمبلغ 151 ألف دولار.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن خطته للتبرع قبل تنصيبه ردا على انتقادات بأنه إذا رفضه بيع مؤسساته، فسيعتقد الجمهور أن قراراته ستتأثر الرئاسية بالإنفاق في مؤسساته لا بالمصلحة العامة.