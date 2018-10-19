منظمة: إيران غير ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب

أعطت مجموعة العمل المالي "FATF" الجمعة إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومددت المجموعة الدولية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس فترة تعليق العقوبات بحق إيران منذ نحو سنتين.

وأعلنت أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.

والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي".

وتابع "نحن الآن في تشرين الأول/أكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن إيران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه".

وأعرب بيلينغسليا عن الأمل بأن تلتزم طهران بها بحلول شباط/فبراير المقبل.

وأضاف "في حال لم تقر إيران هذه الإجراءات بحلول شباط/فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية".

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.