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منظمة أممية تحذر من موجة كوليرا جديدة في اليمن

طبيب يقدم العلاج لطفلة يمنية يشتبه في إصابتها بالكوليرا

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن اليمن ربما يكون على شفا موجة جديدة من تفشي وباء الكوليرا في البلاد قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية.

وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار في شمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.

وقال مدير وحدة الاستجابة للطوارئ في المنظمة بيتر سلامة: "ندعو كل أطراف الصراع ... لتهدئة لمدة ثلاثة أيام ... للسماح لنا بتطعيم المدنيين ضد الكوليرا".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حذرت الأربعاء من تفش جديد لوباء الكوليرا في اليمن بعد أن استهدفت غارات جوية مرافق مياه وبنى تحتية مدنية أخرى في مدينة الحديدة.

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